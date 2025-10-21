Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Gali Potensi Ekspor, Kanwil Bea Cukai Aceh Berikan Asistensi kepada Pelaku UMKM

Selasa, 21 Oktober 2025 – 14:09 WIB
Gali Potensi Ekspor, Kanwil Bea Cukai Aceh Berikan Asistensi kepada Pelaku UMKM - JPNN.COM
Agen Fasilitas Kanwil Bea Cukai Aceh bersama Bea Cukai Meulaboh melaksanakan asistensi secara luring melalui kunjungan lapangan ke UMKM Nyunti yang berlokasi di Darul Imarah, Aceh Besar pada Jumat (17/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANDA ACEH - Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh melaksanakan asistensi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan baik secara daring maupun luring.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku UMKM untuk naik kelas dan bersaing di pasar internasional.

Asistensi secara daring dilaksanakan melalui kegiatan webinar bertajuk 'UMKM Naik Kelas, Siap Mendunia' secara zoom meeting, Rabu (15/10).

Baca Juga:

Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dari wilayah provinsi Aceh dan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Depok, Yogyakarta, Bojonegoro, Sumedang, Batam, dan kota lainnya.

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Bier Budy Kismulyanto menyampaikan UMKM merupakan kekuatan utama perekonomian nasional.

Menurut Bier, UMKM harus memiliki tiga kekuatan utama dalam menjalankan usahanya, yakni kualitas produk, kuantitas produksi, dan kontinuitas usaha.

Baca Juga:

Dia juga menegaskan pentingnya pelaku usaha di Aceh untuk memanfaatkan peluang ekspor yang semakin terbuka lebar.

Saat ini, terdapat tiga kali penerbangan Banda Aceh–Kuala Lumpur setiap minggunya, dan dalam waktu dekat akan dibuka jalur kargo dari Lhokseumawe menuju Penang, Malaysia.

Kanwil Bea Cukai melaksanakan asistensi kepada pelaku UMKM secara daring maupun luring untuk menggali potensi ekspor di wilayah tersebut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   potensi ekspor  Bea Cukai Aceh  Pelaku UMKM  UMKM  ekspor 
BERITA POTENSI EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp