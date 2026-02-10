Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Galon Usang Disorot DPR, Risiko Paparan Kimia Kian Mengkhawatirkan

Selasa, 10 Februari 2026 – 14:41 WIB
Galon Usang Disorot DPR, Risiko Paparan Kimia Kian Mengkhawatirkan - JPNN.COM
Ilustrasi galon lanjut usia atau ganula.. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat menyoroti risiko penggunaan galon air minum guna ulang yang telah melampaui batas usia pakai karena dinilai dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Ahli Polimer Universitas Indonesia, Profesor Mochamad Chalid, menjelaskan bahwa galon berbahan polikarbonat memiliki batas penggunaan tertentu yang perlu diperhatikan secara ketat.

Menurutnya, galon sebaiknya hanya digunakan maksimal 40 kali pengisian ulang atau sekitar satu tahun, karena risiko migrasi zat kimia akan meningkat setelah melewati batas tersebut.

Baca Juga:

“Setelah melewati batas penggunaan, potensi perpindahan zat kimia dari kemasan ke air minum semakin besar dan dapat berdampak pada kesehatan,” ujarnya.

Zat kimia yang berisiko berpindah tersebut adalah Bisphenol A (BPA), yang berpotensi mengganggu sistem hormon manusia.

Paparan BPA dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan risiko gangguan kesuburan, diabetes tipe 2, obesitas, hingga kanker payudara, prostat, dan usus besar.

Baca Juga:

Temuan serupa juga muncul dalam investigasi Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) pada Oktober 2025 terhadap 60 toko kelontong di Jabodetabek.

Hasilnya, sebanyak 57 persen galon berusia lebih dari dua tahun, serta delapan dari sepuluh galon dalam kondisi buram dan kusam yang menandakan penurunan kualitas kemasan.

Pengamat menilai galon guna ulang yang melewati usia pakai berisiko memicu paparan BPA berbahaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Galon Air Minum  galon usang  BPA  DPR  pengamat  KKI 
BERITA GALON AIR MINUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp