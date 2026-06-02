Gamers Mobile Legends Kembali Dimanjakan dengan Beragam Promo Diamond di ShopeePay

jpnn.com - Games Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) memanjakan para pemainnya dengan memberikan promo pembelian diamond di aplikasi ShopeePay.

Pengguna berkesempatan mendapatkan hingga 220 Diamond selama tujuh hari dengan perincian 80 Diamond yang langsung diberikan saat pembelian dan tambahan 20 Diamond setiap harinya.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari sejak awal memberikan banyak kemudahan kepada gamers Mobile Legends mengingat ekosistemnya di Tanah Air begitu luas.

“Bagi banyak pengguna, gaming sekarang bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari gaya hidup dan cara untuk terhubung dengan teman maupun komunitas.

“Lewat promo Weekly Diamond Pass Rp1 ini, aplikasi ShopeePay sebagai Dompet Serba Bisa ingin menghadirkan pengalaman top up game MLBB yang lebih hemat, praktis, dan tetap seru untuk dinikmati setiap hari,” ujarnya.

Nantinya Diamond tersebut bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam game, sehingga pengalaman bermain jadi lebih maksimal dan seru.

Weekly Diamond Pass merupakan paket langganan mingguan resmi MLBB yang memungkinkan pemain mendapatkan total hingga 220 Diamond dalam 7 hari, lengkap dengan berbagai keuntungan tambahan seperti diskon draw harian dan token bonus untuk event tertentu.

Promo ini berlangsung mulai 1–31 Mei 2026 dengan kuota harian terbatas dan tersedia khusus bagi pengguna Android yang sudah upgrade akun menjadi ShopeePay Plus.