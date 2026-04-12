GAMKI hingga API Soroti Video Pernyataan Pak JK soal Syahid, Tempuh Langkah Hukum

jpnn.com - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama beberapa lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain menyoroti penggalan video pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla di UGM tentang syahid yang belakangan beredar di media sosial.

Pernyataan JK di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dimaksud, yakni "Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti."

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat menyampaikan tiga hal merespons pernyataan JK tersebut.

"Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun," kata Sahat di Sekretariat DPP GAMKI, Jakarta, Minggu (12/4/2026), dikutip dari siaran pers.

Kedua, pihaknya mengecam keras pernyataan Jusuf Kalla yang menurutnya telah menyakiti hati umat Kristen serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Berikutnya, GAMKI dan lembaga Kristen serta ormas lainnya bakal menempuh langkah hukum atas pernyataan tersebut.

"Ketiga, bersama ini kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke Kepolisian RI," kata Sahat yang menyatakan langsung menuju Polda Metro Jaya.

Pernyataan pernyataan sikap dan konferensi pers GAMKI dilakukan bersama Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw, DPP Aliansi Timur Indonesia, Tim Manguni, dan Timur Indonesia Bersatu.