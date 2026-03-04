Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ganda Campuran Pastikan Satu Tempat di Perempat Final All England 2026

Kamis, 05 Maret 2026 – 00:10 WIB
Ganda Campuran Pastikan Satu Tempat di Perempat Final All England 2026 - JPNN.COM
Pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu saat berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Rabu (4/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, BIRMINGHAM - Sektor ganda campuran Indonesia menempatkan satu wakil di perempat final All England 2026.

Kepastian tersebut didapat setelah pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan jumpa Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Jafar/Felisha melangkah setelah mengalahkan wakil China, Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying dengan skor 24-22, 21-13 di Utilita Arena, Birmingham, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Kemenangan tersebut mengantarkan juara Taipei Open 2025 itu jumpa Amri/Nita.

Adapun Amri/Nita melaju seusai menumbangkan pasangan Jerman, Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen lewat pertarungan straight game 21-17, 21-14.

Praktis harapan di sektor ganda campuran hanya akan tersisa satu pada ajang All England 2026 setelah sebelumnya pasangan Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir.

Baca Juga:

Pasangan gado-gado Singapura-Indonesia itu menyerah di hadapan wakil China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping 21-18, 18-21, 19-21.

Perjuangan wakil sektor ganda campuran pada ajang All England 2026 layak dinantikan.

Sektor ganda campuran Indonesia dipastikan menempatkan satu wakil di perempat final All England 2026 setelah duel sesama wakil Pelantas CIpayung tersaji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   All England 2026  All England  Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu  Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah 
BERITA ALL ENGLAND 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp