JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ganda Nomor 1 Dunia Tumbang di 16 Besar Denmark Open 2025

Kamis, 16 Oktober 2025 – 15:45 WIB
Ganda Nomor 1 Dunia Tumbang di 16 Besar Denmark Open 2025
Ganda Korea Kim Won Ho (belakang) dan Seo Seung Jae. Foto: Str/AFP

jpnn.com - ODENSE – Ganda putra nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae tumbang di 16 Besar Denmark Open 2025 Super 750.

Duo Korea itu kalah dari ganda Malaysia peringkat ke-24 dunia Nur Azryn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis (16/10) sore WIB.

Kim/Seo kalah 19-21, 14-21 pada pertemuan pertama mereka dengan Azryn/Kiong.

Pasangan Korea menyerah dari duo Malaysia dalam laga berdurasi 36 menit.

Sebelumnya, unggulan kedua, dari Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, tumbang di tangan ganda baru Indonesia Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat pada 32 Besar.

Dari nomor tunggal putra, peringkat satu dunia Shi Yu Qi (China) memastikan satu tempat di perempat final setelah menundukkan tunggal Hong Kong Ng Ka Long Angus 21-10, 21-18.

Di perempat final Shi Yu Qi akan berhadapan dengan pemenang dari laga Christo Popov (Prancis) vs Rasmus Gemke (Denmark). (bwf/jpnn)

Tak ada lagi ganda putra nomor satu dan peringkat kedua dunia di Denmark Open 2025 Super 750.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Denmark Open 2025  Kim Won Ho/Seo Seung Jae  Shi Yu Qi  Ganda Putra  Tunggal Putra 
