JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ganda Putra Masih Jadi Tumpuan, Mampukah Indonesia Rebut Takhta Indonesia Masters 2026?

Jumat, 28 November 2025 – 07:00 WIB
Selebrasi pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin seusai meraih gelar juara Indonesia Masters 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - PBSI berharap ajang Indonesia Masters 2026 dapat menghasilkan setidaknya satu gelar untuk Merah Putih.

Sekjen PBSI Ricky Soebagdja menilai turnamen BWF Super 500 tersebut memiliki nilai prestisius karena digelar pada awal tahun.

Karena itu, pihaknya bertekad mengirimkan komposisi pemain terbaik untuk bisa mempersembahkan gelar di hadapan publik sendiri.

Ganda Putra Jadi Tumpuan

Melihat tren saat ini, sektor ganda putra masih menjadi tumpuan Indonesia untuk meraih gelar di turnamen berhadiah USD 500 ribu tersebut.

"Kalau melihat semangat pemain, semoga kami dapat lebih dari satu gelar. Sektor yang jadi andalan tentu ganda putra."

"Selebihnya, semangat pemain bisa melebihi ekspektasi," ujar peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 bersama Rexy Mainaky itu.

Catatan Emas Ganda Putra Indonesia

Sektor ganda putra Merah Putih pernah berjaya di Indonesia Masters dari 2022 hingga 2024 dengan meraih tiga gelar juara.

Pada 2022, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto naik podium juara seusai mengalahkan pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 21-10, 21-17.

PBSI berharap dari ajang Indonesia Masters 2026 bisa membawa pulang satu gelar dari sektor ganda putra

