Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ganda Putra Pratama Melempem, Raymond/Joaquin Jadi Harapan di Indonesia Masters 2025 Super 100

Sabtu, 20 September 2025 – 06:08 WIB
Ganda Putra Pratama Melempem, Raymond/Joaquin Jadi Harapan di Indonesia Masters 2025 Super 100 - JPNN.COM
Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100 di GOR Remaja, Pekanbaru, Jumat (19/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses menjaga wakil Pelatnas Cipayung pada Indonesia Masters 2025 Super 100.

Ganda putra ranking 90 dunia itu memastikan tempat di semifinal setelah menyingkirkan wakil Taiwa Chen Bo-Yuan/Wei Tang Kai,  dengan skor 19-21, 21-17, 21-12 di GOR Remaja, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).

Dengan hasil ini, Pelatnas Cipayung akhirnya memiliki tiga wakil yang tampil di babak empat besar.

Baca Juga:

Sebelumnya, Yohanes Saut Marcellyno (tunggal putra) serta ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine juga memastikan langkah ke semifinal.

Sementara itu, sejumlah wakil Pelatnas Cipayung lainnya harus terhenti. Zaidan Arrafi Awal Nabawi/Jessica Maya Rismawardani serta Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (ganda campuran) gagal melanjutkan perjuangan.

Saut menyerah dari tunggal putra Korea Jeon Hyeok Jin dengan skor 7-21, 11-21. Di sektor ganda putri, Isyana/Rinjani kalah di hadapan wakil Taiwan Lin Xiao Min/Wang Yu Qiao seusai bertarung ketat 20-22, 19-21.

Baca Juga:

Dari ganda campuran, Zaidan/Jessica harus mengakui keunggulan wakil Hong Kong Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau dengan skor 20-22, 9-21.

Adapun Marwan/Aisyah harus mengakui keunggulan senior mereka asal klub PB Djarum Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti lewat laga sengit 17-21, 23-21, 18-21.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin jadi harapan Pelatnas Cipayung raih gelar pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100 di Pekanbaru, Sabtu (20/9)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Masters 2025 Super 100  Indonesia Masters 2025  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  Pelatnas Cipayung 
BERITA INDONESIA MASTERS 2025 SUPER 100 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp