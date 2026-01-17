Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus Final India Open 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 – 16:37 WIB
Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus Final India Open 2026
Ganda putri nomor satu dunia dari China Liu Sheng Shu (belakang) dan Tan Ning. Foto: Thibaud Morit/AFP

jpnn.com - NEW DELHI – Ganda putri nomor satu dunia dari China Liu Sheng Shu/Tan Ning memastikan tiket final India Open 2026 Super 750, Sabtu (17/1) sore WIB.

Liu/Tan lulus ke partai pemungkas sektor ganda putri itu setelah melakoni laga supersengit di Indira Gandhi Sports Complex, melawan duo Korea Baek Ha Na/Lee So Hee 21-12, 17-21, 21-14.

Duel China vs Korea itu berakhir setelah 80 menit.

Baca Juga:

Di final besok, Liu/Tan sudah ditunggu ganda terbaik dari Jepang saat ini, yakni Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Yuki/Mayu yang kini berada di urutan enam dunia itu, tembus final setelah menundukkan peringkat kedua dunia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan 21-16, 21-13 dalam waktu 46 menit.

Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan kedua Wang Zhi Yi mengantongi tiket final setelah menaklukkan seniornya, sesama China, Chen Yu Fei 21-15, 23-21.

Baca Juga:

Wang Zhi Yi akan berhadapan dengan pemenang dari laga An Se Young (Korea) vs Ratchanok Intanon (Thailand) yang sedang berlangsung saat tulisan ini diracik. (bwf/jpnn)

Ganda putri nomor 1 dunia sudah ditunggu duo terbaik Jepang saat ini, di final India Open 2026.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

