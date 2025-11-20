Gandeng 48 Tenant & Komunitas MM2100, BEST Tanam 27.800 Mangrove

jpnn.com, BEKASI - PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (BEST) bersama PT Megalopolis Manunggal Industrial Development (MMID) berkolaborasi dengan 48 tenant Kawasan Industri MM2100 menanam 27.800 pohon mangrove di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

Kegiatan CSR lingkungan melalui program MM2100 Peduli ini dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2015 dan menjadi salah satu program restorasi pesisir terbesar di wilayah Bekasi.

Program penanaman ini dilakukan bersama tenant lain, di antaranya PT. Mayora Indah Tbk., PT. United Steel Center Indonesia, PT. Denso Manufacturing Indonesia, PT. Yusen Puninar Logistics Indonesia, PT. Yamaha Music Manufacturing Asia, dan PT. Toyota Boshoku Indonesia.

Serta didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Forum Pencinta Alam Kawasan Industri (FPAKI) MM2100, Forum Komunikasi Koordinasi Sumber Daya Manusia (FKKSM) MM2100, dan Lions Club MM2100.

Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan pesisir dari erosi dan abrasi, meningkatkan serapan karbon (blue carbon), serta mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati.

Sebagai bagian dari komitmen sosial terhadap masyarakat sekitar, MM2100 Peduli juga menyalurkan bantuan tas dan perlengkapan alat tulis kepada dua sekolah dasar di wilayah Pantai Bahagia sebagai bentuk dukungan bagi pendidikan anak-anak pesisir.

“Kami berbangga dapat bersinergi dengan 48 tenant dan komunitas MM2100 dalam program CSR yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat pesisir,” ujar Herdian, Corporate Secretary BEST.

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melaksanakan pengelolaan yang bertanggung jawab," imbuhnya.