Gandeng Aktivis Muda, PDIP Meluncurkan Jersei dan Medali Soekarno Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan meluncurkan jersei dan medali Soekarno Run Anniversary 2026 di area patung Bung Karno, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2) sore.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto beserta elite partai berkelir merah seperti Adian Napitupulu dan MY Esti Wijayanti hadir dalam kegiatan peluncuran jersei dan medali.

Panitia acara menyiapkan tiga jersei berwarna merah, putih, dan hitam bertuliskan Soekarno Run di bagian dada untuk kegiatan lari tersebut.

Ketua Komite Soekarno Run Syaeful Mujab mengatakan acara ini menjadi manifestasi nyata dari pesan legendaris Bung Karno tentang kekuatan pemuda.

"Hari ini, Soekarno Run dipimpin oleh sepuluh mantan ketua pimpinan mahasiswa dari berbagai kampus. Ini menunjukkan energi pemuda adalah penggerak perubahan," ujar Mujab sebelum sesi peluncuran jersei di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat sore.

Dia menuturkan jersei yang diluncurkan pihaknya tidak hanya akan dikenakan oleh segelintir orang, melainkan oleh 10.000 peserta yang akan memerahkan kawasan GBK.

Semangat pelibatan generasi muda juga ditekankan panitia acara lainnya Virdian Aurelio Hartono.

Menurutnya, Soekarno Run 2026 memberikan ruang khusus bagi kalangan pelajar untuk tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga aktor pelaksana.