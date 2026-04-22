Gandeng Anang Hermansyah, ShortChall Genjot Ekosistem Kreator Lokal

Rabu, 22 April 2026 – 21:14 WIB
ShortChall gandeng Anang Hermansyah untuk kembangkan kreator digital Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Platform video pendek berbasis Web3, ShortChall, resmi menggandeng Anang Hermansyah dalam upaya memperkuat ekspansi dan pengembangan ekosistem kreator di Indonesia.

Kerja sama ini dijalankan melalui Vita World sebagai mitra lokal yang akan mengelola pengembangan platform di pasar domestik.

Kolaborasi tersebut dinilai strategis untuk mempercepat penetrasi sekaligus membangun komunitas kreator yang lebih luas.

Perwakilan ShortChall di Indonesia, Hur Young Soon, mengatakan kehadiran Anang Hermansyah menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan dengan pengguna lokal.

“Kami melihat sosok Anang Hermansyah memiliki pengaruh kuat di industri kreatif Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak kreator untuk bergabung dan berkembang bersama ShortChall,” ujar Hur, di Jakarta, Rabu (22/4

Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu pasar prioritas di Asia dengan potensi pertumbuhan konten digital yang tinggi, terutama di segmen video pendek.

Melalui kerja sama ini, ShortChall akan menghadirkan berbagai program kreatif, termasuk challenge berkelanjutan yang melibatkan figur publik dan komunitas.

“Pendekatan ini kami rancang untuk menciptakan interaksi yang lebih aktif, sekaligus membuka peluang bagi pengguna untuk mendapatkan manfaat nyata dari setiap aktivitas digital mereka,” kata Hur.

ShortChall menggandeng Anang Hermansyah, untuk kembangkan kreator digital Indonesia.

TAGS   Anang Hermansyah  Shortcall  kreator  platform video 
