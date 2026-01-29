Gandeng APKB, Bea Cukai Bandung Menyalurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh

Kamis, 29 Januari 2026 – 12:53 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Bea Cukai Bandung dan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Aceh pada Selasa (27/1).

Kepala Kantor Bea Cukai Bandung Budi Santoso mengtakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

"Pengumpulan dan penyaluran bantuan logistik yang dibutuhkan kami lakukan di lokasi bencana," kata Budi Santoso dalam keterangannya, Kamis (29/1).

Bantuan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut, berupa 46 unit tenda, 500 lembar kain sarung, serta 1.013 potong pakaian dalam.

Seluruh bantuan dihimpun melalui sinergi Bea Cukai Bandung dan APKB.

Kemudian dipersiapkan untuk disalurkan kepada para korban guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta menunjang kondisi darurat pascabencana.

Budi mengatakan melalui kegiatan ini, Bea Cukai Bandung berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu proses pemulihan di wilayah bencana.

"Kami juga mengapresiasi peran serta APKB yang menunjukkan komitmen kepedulian sosial, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam aksi kemanusiaan," ucap Budi. (mrk/jpnn)