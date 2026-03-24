Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Gandeng Apollo Automobil, PUBG Mobile Tawarkan Sensasi Berkendara Hypercar

Selasa, 24 Maret 2026 – 06:31 WIB
PUBG Mobile x Apollo Automobil. Foto: pubg

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile berkolaborasi dengan Apollo Automobil menghadirkan sensasi berkendara hypercar di medan pertempuran virtual.

Kerja sama itu berlangsung mulai 20 Maret hingga 10 Mei, memberi kesempatan bagi pemain untuk menjajal dua model ikonik Apollo langsung di dalam gim.

Bukan sekadar tampilan, kolaborasi juga membawa sentuhan desain dan teknologi khas pabrikan asal Jerman tersebut ke pengalaman bermain.

Dua mobil yang dihadirkan ialah Apollo Intensa Emozione dan Apollo Project EVO.

Keduanya tampil dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama menonjolkan identitas performa tinggi yang selama ini melekat pada Apollo.

Intensa Emozione, yang di dunia nyata diproduksi sangat terbatas, tampil mencolok dengan empat pilihan warna eksklusif: Tempest, Showdown, Phantom Violet, dan Molten Inferno.

Desainnya terinspirasi dari elemen alam dengan pendekatan aerodinamika ekstrem, memberikan nuansa agresif sekaligus artistik saat melaju di arena tempur.

Sementara itu, Project EVO hadir dengan pendekatan yang lebih modern.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PUBG Mobile  Apollo Automobil  gim PUBG  Hypercar 
BERITA PUBG MOBILE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp