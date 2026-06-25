Gandeng AWS, YPKBI Dorong Guru Jadi Katalisator Literasi AI Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) bersama Amazon Web Services (AWS) menggelar acara puncak Program IndonesiapandaAI yang dilakasanakan di Jakarta.

Acara tersebut merupakan pelatihan komputasi awan (cloud computing) dan AI generatif (generative AI) gratis yang dirancang untuk mempercepat kesiapan digital Indonesia, dimulai dari para guru di bawah naungan YPKBI.

Founder & Ketua Dewan Pembina YPKBI, Dirgayuza Setiawan menyambut baik kolaborasi dengan AWS Indonesia melalui Program IndonesiapandAI.

"Program tersebut membuktikan bahwa ketika industri teknologi kelas dunia dan dunia pendidikan bersatu. Hasilnya luar biasa," ungkap Dirgayuza dalam siaran persnya, Sabtu (27/6).

Dalam acara itu, YPKBI merayakan pencapaian kohort yang terdiri dari para guru dari lima sekolah unggulan dalam jaringannya.

Menurut dia, para guru itu menyelesaikan pelatihan intensif berbasis praktik (hands-on) AI generatif, serta memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi internasional AWS Certified AI Practitioner.

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Adapun sekolah yang berpartisipasi pada acara itu di antaranya SMA Al Hikmah Boarding School (Batu, Jawa Timur), MAN Insan Cendekia Serpong (Tangerang Selatan, Banten), SMA Global Darussalam Academy (Sleman, DI Yogyakarta), SMA Kemala Taruna Bhayangkara (Kab. Bogor, Jawa Barat), dan SMAN 1 Matauli Pandan (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara).

"Para guru dari lima sekolah unggulan kami kini tidak hanya memahami Generative AI, tetapi mampu membangun proyek AI mereka sendiri dan mendapat kesempatan meraih sertifikasi AWS AI Practitioner bertaraf internasional," tuturnya.