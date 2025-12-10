Gandeng Ayobantu & Asar Humanity, INDODAX Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk 'INDODAX untuk Indonesia: #PrayForSumatera, Dari INDODAX untuk Sumatera'.

Penyerahan bantuan berlangsung di kantor INDODAX pada Selasa (9/12).

Kegiatan ini menjadi momen penting yang menunjukkan kolaborasi antara perusahaan, platform donasi, dan lembaga kemanusiaan.

CEO INDODAX, William Sutanto menyampaikan terima kasih atas sinergi yang terbangun dalam program ini.

“Kami berterima kasih kepada Asar Humanity dan Ayobantu yang telah membantu menyalurkan bantuan Pray for Sumatera. INDODAX saat ini memberikan dukungan semampu kami melalui bantuan finansial. Kami berharap apa yang kami salurkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatra dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit,” ujar William.

VP Marketing INDODAX, Antony Kusuma turut menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pemulihan di wilayah terdampak.

“Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen INDODAX untuk hadir ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. Melalui penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Sumatera, Kami berharap dapat sedikit meringankan beban warga serta membantu pemulihan di wilayah terdampak," tutur dia.

"Kami berharap kolaborasi bersama Ayobantu dan Asar Humanity dapat mempercepat penyaluran bantuan sehingga kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi dengan lebih cepat dan tepat," imbuhnya.