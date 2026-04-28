Gandeng Barisan 8, Kemendes PDT Pasang Target Bentuk 5.000 Desa Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun desa.

Oleh karena itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Barisan 8 Center untuk mengakselerasi pembangunan desa.

Hal itu diungkapkan Yandri saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas sektor.

Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari sukarelawan, perguruan tinggi, hingga sektor swasta. Langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat pembangunan dari desa.

“Kami ini support team, bukan superman. Semua harus terlibat dan memiliki desa binaan,” ucap Yandri di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurut Yandri, setiap pihak didorong memiliki desa binaan sesuai potensi masing-masing wilayah untuk memastikan pembangunan desa lebih cepat dan terarah.

Selain itu, sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan desa.

“Mulai dari keterbatasan listrik, wilayah blank spot, hingga akses air bersih dan pendidikan,” kata dia.