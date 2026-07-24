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JPNN.com - Lifestyle - Food

Gandeng Chef William Wongso, Yummy Choice Hadirkan Sajian Ready to Eat Selera Nusantara

Jumat, 24 Juli 2026 – 10:47 WIB
Gandeng Chef William Wongso, Yummy Choice Hadirkan Sajian Ready to Eat Selera Nusantara - JPNN.COM
Yummy Choice menggandeng Chef William Wongso mengembangkan berbagai menu Ready to Eat agar tetap menghadirkan cita rasa autentik yang dekat dengan lidah masyarakat Indonesia. Foto: Dokumentasi Yummy Choice

jpnn.com, JAKARTA - Bagi masyarakat Indonesia, makanan bukan sekadar pengganjal lapar.

Di balik setiap hidangan tersimpan cerita, tradisi, dan kekayaan rempah yang menjadi identitas bangsa.

Semangat itulah yang menjadi titik temu Yummy Choice dan pakar kuliner Indonesia, Chef William Wongso, dalam menghadirkan makanan siap saji yang tetap mengedepankan cita rasa autentik nusantara.

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Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Yummy Choice bersama Chef William Wongso, sosok yang selama puluhan tahun konsisten melestarikan sekaligus memperkenalkan kuliner Nusantara.

Bersama tim Yummy Choice, Chef William Wongso turut mengembangkan berbagai menu Ready to Eat agar tetap menghadirkan cita rasa autentik yang dekat dengan lidah masyarakat Indonesia.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui rangkaian product series bertajuk Selera Nusantara, sebuah inisiatif yang mengangkat kekayaan kuliner Indonesia melalui sajian Ready to Eat berkualitas.

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Dalam Selera Nusantara ini, Chef William Wongso berperan dalam tiga bentuk kolaborasi, yaitu menyempurnakan resep (Improved Recipe) pada Nasi Rendang Cabe Ijo, menghadirkan resep orisinal dari Chef William Wongso (Original Taste) pada Nasi Goreng Kampung, serta memberikan Approved Recipe pada menu Rawon Daging Sapi dan Soto Daging Sapi.

Marcomm Executive Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Bastari Akmal mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Yummy Choice untuk menghadirkan makanan siap saji yang tidak hanya praktis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman menikmati masakan Indonesia dengan kualitas terbaik.

Yummy Choice menggandeng Chef William Wongso menghadirkan sajian Ready to Eat melalui rangkaian product series bertajuk Selera Nusantara

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TAGS   Yummy Choice  Chef William Wongso  ready to eat  selera nusantara  Indomaret  Kuliner 
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