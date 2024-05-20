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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Gandeng Denka Pratama, Agibot Boyong Robot Pintar ke Indonesia

Rabu, 10 Juni 2026 – 00:18 WIB
Gandeng Denka Pratama, Agibot Boyong Robot Pintar ke Indonesia - JPNN.COM
Agibot bersama PT Denka Pratama Indonesia menjalin kerja sama dengan memperkenalkan sejumlah robot pintar di Jakarta. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Agibot, perusahaan robotika embodied AI bersama PT Denka Pratama Indonesia menjalin kerja sama dengan memperkenalkan sejumlah robot pintar di ajang Agibot Partner Conference Indonesia (APC Indonesia) yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

Setidaknya ada lima robot pintar, termasuk robot humanoid yang diboyong ke pasar tanah air.

President of Middle East and Asia Pacific Region Agibot, Abel Deng mengungkapkan pihaknya terus mendukung pemerintah Indonesia untuk mempercepat sejumlah industri mengadopsi kecerdasan buatan.

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"Kehadiran Agibot sangat tepat mendukung fokus pemerintah dalam percepatan adopsi teknologi embodied AI di berbagai sektor industri Indonesia," ungkap Abel Deng.

Abel pun berkomitmen akan membawa teknologi ke tahap implementasi nyata sekaligus memperkenalkan model Robot as a Service (RaaS) demi menurunkan hambatan adopsi teknologi di pasar domestik.

"Langkah ini membawa embodied AI ke fase realisasi agar robot mampu bekerja layaknya manusia untuk menciptakan produktivitas sesungguhnya," tuturnya.

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Senada dengan hal tersebut, Founder Denka, Ching meyakini perpaduan keunggulan teknologi Agibot akan membuka peluang baru yang belum pernah ada.

"Dengan jaringan luas serta kapabilitas operasional lokal akan membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengembangkan pasar Indonesia," kata Ching.

Agibot bersama PT Denka Pratama Indonesia menjalin kerja sama dengan memperkenalkan sejumlah robot pintar di Jakarta.

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TAGS   Robot pintar  Agibot  denka pratama indonesia  robot humanoid  Kecerdasan buatan 
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