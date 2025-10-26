Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Gandeng Dexwellness, Untar Fokus Garap Inovasi Kesehatan Mental Berbasis AI

Minggu, 26 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Untar melalui Fakultas Psikologi bersama DexWellness Pty Ltd, perusahaan asal Australia melakukan kolaborasi guna mengembangkan kesehatan mental digital. Foto: Untar

jpnn.com, JAKARTA - Untar melalui Fakultas Psikologi bersama DexWellness Pty Ltd, perusahaan asal Australia melakukan kolaborasi guna mengembangkan kesehatan mental digital dan kesejahteraan holistik berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) Dekan Fakultas Psikologi Untar, Dr. Sri Tiatri, dan Founder DexWellness David Wongso di Auditorium Gedung Utama Kampus I Untar pada Jumat (24/10).

Kolaborasi itu akan mencakup berbagai bidang seperti kuliah umum, seminar, workshop, konferensi internasional, penelitian bersama, publikasi ilmiah, serta pengembangan kurikulum dan kapasitas dosen.

Dr. Sri Tiatri menyampaikan kerja sama ini sejalan dengan komitmen Untar untuk terus menghadirkan inovasi dan kolaborasi lintas negara di bidang psikologi dan kesehatan mental.

“Ini tidak hanya memperkuat hubungan akademik antara Indonesia dan Australia, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam pengembangan riset dan penerapan teknologi untuk mendukung kesejahteraan psikologis masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Founder & CEO DexWellness, David Wongso menuturkan kemitraan dengan Untar merupakan kolaborasi strategis yang menggabungkan keunggulan akademik dengan inovasi digital.

“Sinergi antara teknologi AI DexWellness, ekosistem riset Australia, dan kompetensi akademik Untar akan melahirkan solusi wellbeing yang terukur dan berbasis manusia,” ungkapnya.

Penandatanganan MoA dirangkai dengan Seminar Internasional Psikologi 2025 bertema “From Reactive to Predictive Management in Mental Health”.

