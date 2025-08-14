Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Gandeng Digiplus, Motorola Mulai Pasarkan Smartphone di Indonesia

Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:42 WIB
Digiplus, unit bisnis teknologi ritel dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) bersama Motorola kerja sama untuk memperluas jaringan distribusi produk di RI. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Digiplus, unit bisnis teknologi ritel dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) resmi menggandeng Motorola untuk memperluas jaringan distribusi produk di Indonesia.

Kerja sama itu diperkuat dengan penandatangan antara Motorola dan Digiplus di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (14/8).

Dengan adanya kemitraan itu konsumen bisa menemukan produk Motorola di seluruh jaringan Digiplus di Indonesia.

Country Head, Motorola Indonesia, Bagus Prasetyo mengatakan pihaknya sangat antusias menyambut kemitraan strategis dengan Digiplus.

Sebab, ini adalah langkah penting untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui jaringan offline store Digiplus yang luas.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kami bersama untuk menghadirkan teknologi inovatif langsung kepada konsumen Indonesia," kata Bagus Prasetyo, Country Head, Motorola Indonesia.

Menurut dia, kembalinya Motorola ke Indonesia menandai langkah besar dalam menghadirkan lebih banyak pilihan berkualitas bagi konsumen.

Motorola memiliki sejarah panjang sebagai pelopor dalam teknologi komunikasi mobile.

