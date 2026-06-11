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Gandeng Ditjen Hubla, Finnet Hadirkan Layanan Finpay Payment Gateway di MaritimHub

Kamis, 11 Juni 2026 – 15:03 WIB
Gandeng Ditjen Hubla, Finnet Hadirkan Layanan Finpay Payment Gateway di MaritimHub - JPNN.COM
PT Finnet Indonesia resmi bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mendongkrak efisiensi di sektor maritim. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Finnet Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menjalin kerja sama digitalisasi pembayaran untuk diintegrasikan ke dalam platform MaritimHub.

Kolaborasi strategis ini diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyediaan layanan Finpay Payment Gateway guna melayani seluruh transaksi online di ekosistem digital maritim tersebut.

Acara penandatanganan PKS ini dihadiri oleh Rakhmad Tunggal Afifuddin selaku Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Aziz Sidqi selaku Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia, serta Muhammad Masyhud selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut beserta jajaran.

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Melalui integrasi layanan Finpay payment gateway pada platform digital MaritimHub, masyarakat dan pelaku usaha di sektor maritim kini dapat melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui berbagai kanal yang tersedia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Rakhmad Tunggal Afifuddin, menyampaikan bahwa transformasi digital saat ini telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik.

Saat ini masyarakat sudah semakin dimudahkan dengan berbagai layanan digital yang cepat, sehingga ekspektasi terhadap kualitas layanan juga semakin tinggi.

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“Karena itu, penyelenggara layanan publik harus mampu beradaptasi dan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.” ujar Rakhmad.

Sementara itu, Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia, Aziz Sidqi, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Finnet dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional, khususnya di sektor transportasi dan layanan publik.

Finnet Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menjalin kerja sama digitalisasi pembayaran untuk diintegrasikan ke dalam platform MaritimHub.

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TAGS   Finnet Indonesia  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  platform MaritimHub 
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