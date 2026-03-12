Gandeng F5, TelkomGroup Kembangkan Solusi AI Connectivity di Indonesia

jpnn.com, BARCELONA - PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan F5, Inc. (NASDAQ: FFIV), (F5) untuk menjajaki kerja sama strategis dalam pengembangan solusi AI Connectivity di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangkaian agenda Mobile World Congress (MWC) 2026 di Barcelona, Selasa (3/3).

MWC merupakan ajang teknologi dan telekomunikasi global yang mempertemukan para pelaku industri digital dunia untuk menggali tren, inovasi, serta peluang kolaborasi.

TelkomGroup dan F5 menjajaki kerja sama strategis dalam pengembangan solusi AI Connectivity di Indonesia. Foto: Dokumentasi TelkomGroup

Momentum tersebut menjadi ajang strategis bagi TelkomGroup untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat kapabilitas dan positioning perusahaan dalam ekosistem digital global.

Dalam rangkaian agenda MWC tersebut, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji melakukan sejumlah pertemuan strategis dengan berbagai mitra teknologi global guna memperkuat ekosistem kemitraan TelkomGroup dalam pengembangan AI-driven digital infrastructure.

Agenda tersebut mencakup penjajakan kolaborasi pada pengembangan data center hyperscale, penguatan solusi connectivity, serta eksplorasi model bisnis baru berbasis managed services dan platform digital.

Momentum ini sekaligus dimanfaatkan TelkomGroup untuk mendorong kolaborasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga integrasi layanan digital bernilai tambah tinggi.