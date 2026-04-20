Gandeng FAW, Volkswagen Siapkan SUV Listrik Bernama Jetta X

Senin, 20 April 2026 – 06:34 WIB

jpnn.com - Volkswagen bersama mitra lokalnya, FAW, bersiap memperkenalkan konsep mobil listrik terbaru, Jetta X, pada 21 April mendatang.

Dari materi visual awal yang dirilis, Jetta X tampil sebagai SUV berpostur besar dengan garis desain sporty, mendekati karakter crossover modern.

Meski masih berstatus konsep, kehadiran model memberi sinyal kuat arah baru yang tengah ditempuh merek Jetta di China.

Transformasi tersebut bukan sekadar kosmetik. Jetta kini beroperasi melalui entitas baru, FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology Co Ltd, yang berbasis di Chengdu, Provinsi Sichuan.

Dengan struktur organisasi yang lebih mandiri, Jetta memiliki ruang gerak lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, Volkswagen tetap memainkan peran penting lewat dukungan riset global dan penyediaan teknologi inti kendaraan listrik.

Jetta X sendiri masuk dalam peta jalan ekspansi jangka menengah. Hingga 2028, Jetta menargetkan menghadirkan lima model baru, empat di antaranya berada di kategori New Energy Vehicle (NEV).

Soal harga dan spesifikasi, Jetta masih menutup rapat.