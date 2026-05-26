Gandeng Galeri 24, Lotus Gold Perluas Distribusi Emas Bersertifikasi SNI

jpnn.com, JAKARTA - PT Lotus Lingga Pratama (Lotus Gold) dan Galeri 24 menandatangani perjanjian kerja sama strategis dalam distribusi dan pemasaran perhiasan emas bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kerja sama ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk emas lokal dengan standar kualitas terukur sekaligus mendukung penguatan ekosistem distribusi emas nasional yang lebih terpercaya.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Ivan Lingga, Direktur PT Lotus Lingga Pratama, dan Roni Hermawan, Manager Sales & Marketing PT Lotus Lingga Pratama, bersama Endah Susiani, Direktur Galeri 24.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis kedua perusahaan dalam menghadirkan produk emas lokal dengan standar kualitas, keamanan, dan transparansi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

“Lotus Gold dan Galeri 24 telah menjalin perjalanan bersama hampir satu dekade. Kami sangat bersyukur atas dukungan dan pertumbuhan yang telah dicapai bersama. Penandatanganan perjanjian kerja sama produk SNI ini menjadi salah satu langkah penting dari banyak peluang kolaborasi lainnya di masa depan. Melalui produk SNI, kami juga ingin memberikan kepastian bagi konsumen dan mendukung arah kebijakan pemerintah," ujar Ivan.

Melalui kerja sama ini, lini produk perhiasan emas bersertifikasi SNI dari Lotus Gold akan dipasarkan dan didistribusikan melalui jaringan Galeri 24 di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua seperti Sorong dan Merauke.

Kehadiran produk ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk emas lokal dengan standar kualitas yang terukur sekaligus menghadirkan nilai investasi yang terpercaya.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan Lotus Gold dalam penandatanganan perjanjian kerja sama produk SNI ini. Meski prosesnya penuh tantangan, semuanya dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu tumbuh dan berkembang bersama,” ucap Endah.