JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Gandeng GE Healthcare, Menarini Indonesia Kembangkan Teknologi Media Kontras

Kamis, 25 Desember 2025 – 16:19 WIB
Gandeng GE Healthcare, Menarini Indonesia Kembangkan Teknologi Media Kontras
Menarini Indonesia bersama GE Healthcare menyelenggarakan Precision and Protection Forum di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Minggu (7/12). Foto: Tim Menarini Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menarini Indonesia bersama GE Healthcare menghadirkan wadah para radiolog berdiskusi, precision and protection forum.

Forum tersebut membahas upaya mencapai diagnosis yang akurat sekaligus memprioritaskan keselamatan dan perlindungan pasien.

Para radiolog berdialog membahas peran krusial teknologi pencitraan diagnostik metode media kontras inovatif dalam melakukan prosedur intervensi radiologi

Media kontras menjadi produk utama yang disoroti, dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu kemudahan bagi personel medis dan perlindungan bagi pasien.

Teknologi pencitraan diagnostik terus berkembang dan media kontras dari GE Healthcare yang dibawakan Menarini Indonesia diklaim berperan penting dalam prosedur intervensi serta penentuan diagnosis.

Business Unit Manager Menarini Indonesia, Marieska Sebastian mengatakan komitmen pihaknya adalah memastikan setiap prosedur diagnostik dan intervensi dapat dilakukan dengan kualitas tinggi.

"Media kontras kami merupakan manifestasi nyata dari filosofi 'Precision and Protection' yang kami junjung, yaitu memberikan akurasi diagnostik yang tinggi," ujar Marieska Sebastian dikutip Kamis (25/12).

Produk tersebut dirancang untuk mendukung kerja dokter (radiolog) dan tenaga medis dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Menarini Indonesia menggandeng GE Healthcare untuk mengembangkan teknoogi media kontras dalam melakukan prosedur intervensi radiologi

