Gandeng Google, Indosat Hadirkan Akses Gemini AI bagi Pelanggan IM3 & Tri

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Google berkolaborasi menghadirkan akses Gemini AI Plus bagi pelanggan IM3 dan Tri pada Rabu (8/4).

Bagi pelanggan yang ingin berlangganan layanan tersebut, bisa melakukan pembelian paket bundling di aplikasi myIM3 dan BIMA+.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengungkapkan pelanggan IM3 dan Tri lebih mudah memanfaatkan AI untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari menyelesaikan pekerjaan, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, hingga mencari inspirasi untuk membuat konten.

"Cukup dengan satu paket layanan, pelanggan bisa langsung mengakses AI yang membantu mereka lebih produktif tanpa perlu berlangganan platform AI secara terpisah," kata Bilal saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu.

Dia menambahkan pelanggan dapat menikmati akses Google Gemini hingga enam bulan.

Paket itu menghadirkan berbagai fitur AI yang dapat membantu aktivitas sehari-hari pelanggan.

Pelanggan IM3 dapat menikmati paket IM3 SATSPAM+ dengan kuota 150GB/28 hari seharga Rp150.000.

Adapun paket itu dilengkapi dengan upgrade Google Gemini AI Plus hingga enam bulan, serta berbagai benefit tambahan seperti akses streaming premium dan layanan telepon & SMS.