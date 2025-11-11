Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Gandeng Hytera, Samafitro Perkuat Infrastruktur Radio Komunikasi Nasional

Selasa, 11 November 2025 – 16:37 WIB
Gandeng Hytera, Samafitro Perkuat Infrastruktur Radio Komunikasi Nasional - JPNN.COM
Samafitro dan Hytera jalin kemitraan strategis perkuat infrastruktur radio komunikasi nasional. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perangkat radio komunikasi tetap menjadi tulang punggung utama di tengah meningkatnya kebutuhan di berbagai sektor, seperti transportasi, energi, dan layanan publik.

Guna memperkuat ekosistem industri ini, PT Samafitro secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Hytera Communications, salah satu pemimpin global di bidang radio komunikasi profesional.

Kerja sama ini diumumkan dalam acara bertajuk “One Frequency – Loud & Clear” yang digelar pada 27 Oktober 2025 di Hotel Movenpick, Pecenongan, Jakarta.

Baca Juga:

Kemitraan tersebut difasilitasi oleh Pine Brilliant Indonesia (PBI), yang berperan menjembatani sinergi antara Samafitro dan Hytera dalam memperkuat komunikasi profesional di Tanah Air.

“Kami akan menjadi jembatan antara kebutuhan pasar dan inovasi teknologi Hytera,” ujar Efendy Saputra, Head of Retail and Distribution PT Samafitro, dalam keterangannya, Selasa (11/11).

Efendy menjelaskan, tema “One Frequency – Loud & Clear” mencerminkan semangat kolaborasi dan keselarasan visi antara ketiga pihak.

Baca Juga:

“One Frequency berarti kita semua bergerak dalam satu arah untuk menjadi yang terbaik di industri ini. Loud & Clear mencerminkan keberanian kami untuk bertindak nyata dan memberikan hasil konkret bagi pelanggan,” tambahnya.

Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri teknologi, Samafitro kini memperluas lini bisnisnya ke bidang radio komunikasi profesional.

Samafitro dan Hytera jalin kemitraan strategis perkuat infrastruktur radio komunikasi nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hytera  Samafitro  radio komunikasi  infrastruktur radio komunikasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp