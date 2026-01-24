Gandeng IDI Halut, NHM Hadirkan Layanan Kesehatan bagi Warga Terdampak Bencana Kao Barat

jpnn.com, HALMAHERA BARAT - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya kemanusiaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Salah satunya dengan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia Halmahera Utara (IDI Halut) dalam pelaksanaan Bakti Sosial (Baksos) Kesehatan di Kecamatan Kao Barat pada 13 Januari 2026.

Kegiatan bakti sosial ini menghadirkan layanan kesehatan langsung bagi masyarakat terdampak, dengan melibatkan para dokter IDI Halut serta didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, NHM memberikan dukungan berupa bantuan 100 paket snack dan susu anak, 100 paket perlengkapan belajar, serta penyediaan sarana transportasi bagi tim medis guna memastikan kelancaran pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.

Perwakilan IDI Halut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dalam kegiatan kemanusiaan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sejawat yang terlibat aktif dalam bakti sosial ini, serta kepada NHM atas dukungan dan kepeduliannya. Sinergi ini sangat berarti dalam menghadirkan layanan kesehatan langsung bagi masyarakat terdampak bencana di Kao Barat,” ujar perwakilan IDI Halmahera Utara.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM Peduli, Irwan Malaka menyampaikan keterlibatan NHM merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk tumbuh dan berjalan bersama masyarakat.

“NHM meyakini, kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat nyata, terutama di saat masyarakat menghadapi kondisi sulit. Dukungan kami dalam kegiatan bakti sosial kesehatan ini merupakan wujud kepedulian serta komitmen berkelanjutan NHM untuk selalu hadir bersama masyarakat Halmahera Utara,” ujarnya.