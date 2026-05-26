Gandeng Indogrosir, Bank Mandiri Meluncurkan Kartu Mandiri Debit Co-Brand

jpnn.com, PADALARANG - Bank Mandiri bersama Indogrosir resmi meluncurkan Kartu Mandiri Debit Co-Brand Indogrosir di Padalarang, Jawa Barat.

Peluncuran kartu tersebut menghadirkan solusi transaksi yang praktis dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta pelaku usaha di berbagai daerah.

Senior Vice President Bank Mandiri, Rudi Nugraha menjelaskan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan distribusi ritel modern.

Melalui kerja sama tersebut, bank berlogo pita emas itu berharap dapat mengakselerasi perekonomian kerakyatan, memperluas akses layanan keuangan, serta menciptakan keunggulan layanan yang berkelanjutan melalui inovasi berbasis kebutuhan nasabah.

Indogrosir adalah salah satu perusahaan distribusi consumer goods terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan luas yang didukung lebih dari 600 supplier serta lebih dari 107.000 distributor chain aktif di berbagai wilayah operasionalnya.

Dengan jaringan tersebut, sinergi Bank Mandiri dan Indogrosir diharapkan mampu memperkuat ekosistem layanan transaksi yang semakin inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Rudi Nugraha menyebut peluncuran Kartu Mandiri Debit Co-brand Indogrosir merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan finansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah, aman, dan praktis bagi nasabah dan Member Merah Indogrosir dalam memenuhi berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari maupun aktivitas usaha. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi ekosistem layanan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya pada Kamis (21/5).