Gandeng Indomaret, Pertamina Patra Niaga Perluas Akses Pembelian E-Voucher MyPertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina.

Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat.

Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12).

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menuturkan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan yang semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

“Kami melihat kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital dan pembayaran nontunai terus meningkat. Dengan hadirnya Indomaret sebagai kanal pembelian E-Voucher MyPertamina di segmen ritel modern, pelanggan kini dapat memperoleh E-Voucher dengan lebih mudah dan cepat sambil berbelanja kebutuhan harian,” jelas Eko Ricky.

Melalui kerja sama ini, pelanggan bisa langsung melakukan transaksi pembelian E-Voucher MyPertamina di kasir Indomaret.

Voucher digital kemudian akan terkirim otomatis ke akun MyPertamina sesuai tujuan pelanggan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun sebagai hadiah untuk teman, kerabat, atau pasangan, sehingga menambah kehangatan liburan akhir tahun 2025.

E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000.