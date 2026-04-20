JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gandeng Indomaret, TRIV Perluas Akses Investasi Kripto di Indonesia

Senin, 20 April 2026 – 16:37 WIB
Gandeng Indomaret, TRIV Perluas Akses Investasi Kripto di Indonesia - JPNN.COM
TRIV dan Indomaret kerja sama hadirkan voucher kripto, perluas akses investasi digital masyarakat.

jpnn.com, JAKARTA - TRIV Group menjalin kerja sama strategis dengan Indomaret untuk memperluas akses masyarakat terhadap investasi aset kripto di Indonesia.

Kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran Voucher TRIV yang kini tersedia di jaringan gerai ritel Indomaret di berbagai wilayah.

Melalui kerja sama tersebut, TRIV berupaya mendorong adopsi aset kripto secara lebih luas dengan memanfaatkan jaringan Indomaret yang tersebar hingga ke pelosok daerah.

Platform investasi kripto yang berdiri sejak 2015 itu menilai kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam menjangkau lebih banyak pengguna baru.

CEO dan Founder TRIV Group Gabriel Rey, mengatakan Voucher TRIV kini dapat diakses masyarakat melalui lebih dari 300.000 gerai Indomaret di seluruh Indonesia.

“Melalui kerja sama eksklusif dengan Indomaret, Voucher TRIV kini telah tersedia di lebih dari 300.000 gerai yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Gabriel dalam keterangannya, Senin (20/4).

Dia menambahkan, kerja sama tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat bernomor S-35/IK.11.

Menurut Gabriel, inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap investasi aset kripto sekaligus memperluas basis investor di Indonesia.

TRIV dan Indomaret kerja sama hadirkan voucher kripto, perluas akses investasi digital masyarakat.

