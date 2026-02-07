Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Gandeng Informa, TCL Hadirkan AC Premium untuk Ruang Keluarga

Sabtu, 07 Februari 2026 – 17:31 WIB
TCL meluncurkan V7 Floor Standing AC secara eksklusif di Informa untuk memperkuat pasar pendingin premium. Foto: TCL

jpnn.com, JAKARTA - TCL, perusahaan global di bidang elektronik konsumen, resmi meluncurkan TCL V7 Floor Standing AC (TAC-24CFV) di pasar Indonesia.

Produk ini ditetapkan sebagai Living Room Best Choice dan dipasarkan secara eksklusif melalui kerja sama strategis dengan Informa Electronics untuk memenuhi kebutuhan pendingin ruang keluarga yang bertenaga, efisien, dan berdesain modern.

CEO TCL Indonesia, Evan Tang, mengatakan peluncuran produk ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat penetrasi pasar peralatan rumah tangga premium.

“Melalui TCL V7, kami ingin menghadirkan standar baru kenyamanan hunian. Kolaborasi dengan Informa memungkinkan kami menjangkau konsumen yang mengutamakan kualitas, desain, dan teknologi,” ujarnya.

Dirancang khusus untuk ruang keluarga berukuran luas, TCL V7 mengusung desain silinder modern yang menyatu dengan interior rumah masa kini.

Selain mendukung estetika, desain tersebut juga dioptimalkan untuk menghasilkan pendinginan yang lebih merata dibandingkan AC konvensional.

Dari sisi layanan, TCL membekali produk ini dengan garansi lima tahun untuk suku cadang dan jasa, serta garansi 10 tahun untuk kompresor.

Skema purna jual tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi TCL di segmen pendingin udara kelas menengah atas.

TAGS   TCL  AC  ruang keluarga  Informa 
