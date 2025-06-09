Close Banner Apps JPNN.com
Gandeng Jago Coffee, ShopBack Berbagi 10 Ribu Minuman Gratis

Selasa, 24 Februari 2026 – 03:24 WIB
Gandeng Jago Coffee, ShopBack Berbagi 10 Ribu Minuman Gratis - JPNN.COM
ShopBack berkolaborasi dengan Jago Coffee membagikan 10.000 minuman gratis bagi masyarakat Jakarta. Foto dok ShopBack

jpnn.com, JAKARTA - ShopBack menghadirkan rangkaian program spesial bertajuk 'Bulan Berkah Belanja', yang tidak hanya memberikan keuntungan belanja maksimal, tetapi juga berbagi langsung kepada masyarakat.

Tahun ini, ShopBack berkolaborasi dengan Jago Coffee membagikan 10.000 minuman gratis bagi masyarakat Jakarta, sebagai wujud nyata semangat berbagi di bulan suci.

Kolaborasi ShopBack dan Jago Coffee ini akan berlangsung pada 23–27 Februari 2026 di lima titik Jakarta.

Masyarakat cukup mengunduh aplikasi ShopBack dan mendaftar akun di lokasi untuk mendapatkan minuman takjil gratis.

Inisiatif ini menegaskan komitmen ShopBack tidak hanya menghadirkan keuntungan belanja digital, tetapi juga berbagi kebahagiaan secara langsung di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah momen berbagi kebaikan. Melalui kolaborasi bersama Jago Coffee, kami ingin menghadirkan 10.000 minuman gratis sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Kami berharap kehadiran ShopBack dapat memberikan manfaat, baik secara online maupun offline,” ujar Yolanda Margaretha, Head of Commercial ShopBack Indonesia.

Berdasarkan data Ramadan 2025, pengeluaran konsumen melalui ShopBack meningkat lebih dari 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Marketplace terkemuka seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli juga mencatat momentum yang kuat, mendorong jutaan transaksi melalui ShopBack selama periode perayaan tersebut.

