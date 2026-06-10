Gandeng Kampus, Bea Cukai Tumbuhkan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Aturan Kepabeanan

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai menjalin sinergi dengan perguruan tinggi guna menumbuhkan pemahaman mahasiswa terhadap aturan kepabeanan dan cukai serta peran strategis instansi dalam mendukung perekonomian dan keamanan nasional.

Sepanjang Mei 2026, sejumlah kegiatan edukasi dan riset bersama sivitas akademika digelar di berbagai kantor Bea Cukai sebagai upaya menjembatani teori akademik dengan praktik di lapangan.

Salah satu kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (12/06) saat Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Merdeka Malang melaksanakan kegiatan Campus Goes to Customs di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, mulai dari proses kepabeanan, pengawasan barang kena cukai, hingga implementasi ilmu akuntansi dalam audit kepabeanan.

Para peserta juga dikenalkan pada empat fungsi utama Bea Cukai sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance.

Kegiatan semakin menarik dengan demonstrasi Tim Unit Anjing Pelacak (K-9) Bea Cukai yang menunjukkan kemampuan mendeteksi barang selundupan ilegal dan narkotika.

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Edukasi serupa juga diberikan kepada ratusan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta yang melakukan kunjungan studi ekskursi ke Aula Lantai 4 Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang pada Senin (18/5).

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mendalami keterkaitan teori bisnis dengan kebijakan kepabeanan, termasuk fungsi pengawasan perbatasan (border control), pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan mesin X-Ray, serta pengelolaan dokumen ekspor-impor dan penanganan barang ilegal di kawasan bebas (Free Trade Zone).