Gandeng Kampus di Malaysia, Jurus Untag Surabaya Perkuat Riset & Publikasi Imiah

jpnn.com, JOHOR - Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya menjalin kerja sama dengan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) untuk memperkuat kerja sama di bidang riset, pertukaran akademis, dan publikasi ilmiah.

Kesepakatan kerja sama itu ini dicapai dalam pertemuan resmi kedua perguruan tinggi di Johor Darul Ta’zim, Malaysia, Jumat (28/11).

Rektor Untag Surabaya Prof. Mulyanto Nugroho menyatakan kolaborasi tersebut harus segera diwujudkan dalam program konkret.

“Kami ingin kerja sama ini langsung menghasilkan aktivitas nyata, terutama join research,” ujarnya.

Mahaguru ilmu akuntansi itu menjelaskan Untag Surabaya memiliki Fakultas Teknik serta Fakultas Teknik Elektro dan Informatika dengan 12 proyek riset yang siap digarap bersama. Topiknya, antara lain kecerdasan buatan, teknik komputer, dan keamanan siber.

“Prestasi robotika kami cukup baik. Peringkat pertama Jawa Timur pada 2023 dan ketiga nasional dari lebih 4.500 peserta,” tuturnya.

Prof. Mulyanto menambahkan Untag Surabaya berencana mengirim dosen teknik untuk studi lanjut di UTHM. Selain itu, kedua kampus menyiapkan kolaborasi publikasi ilmiah dalam rangka mendukung target Untag 2020–2030 menuju universitas berkelas global.

Skema double degree 3+1 atau 2+2 juga tengah disiapkan untuk mahasiswa.