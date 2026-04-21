Gandeng Kejari Lebak, Bea Cukai Banten Musnahkan 26,4 Juta Batang Rokok Ilegal

Selasa, 21 April 2026 – 17:53 WIB
Kantor Wilayah Bea Cukai Banten bersama dua unit vertikalnya, yaitu Bea Cukai Merak dan Bea Cukai Tangerang, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak melaksanakan pemusnahan bersama atas barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kantor Wilayah Bea Cukai Banten bersama dua unit vertikalnya, yaitu Bea Cukai Merak dan Bea Cukai Tangerang, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak melaksanakan pemusnahan bersama atas barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten pada Selasa (21/4).

Kemudian dilanjutkan pemusnahan melalui metode co-processing yang ramah lingkungan di PT Solusi Bangun Indonesia.

Baca Juga:

Barang ilegal hasil penindakan yang dimusnahkan berupa 26.459.168 batang hasil tembakau (HT).

Perinciannya 26.059.168 batang merupakan hasil penindakan Bea Cukai dan 400.000 batang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak; 40,1 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA); dan 378 pcs (4.536 ml) rokok elektrik.

Seluruh barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), serta barang bukti yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan pengelolaan berada di bawah Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak.

Baca Juga:

Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 34,81 miliar dengan potensi kerugian negara dari sektor cukai sebesar Rp 24,72 miliar.

Angka tersebut mencerminkan besarnya potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten dan dua unit vertikalnya bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak melaksanakan pemusnahan rokok ilegal

Pemusnahan rokok ilegal  rokok ilegal  Bea cukai Banten  Bea Cukai  Kejari Lebak 
BERITA PEMUSNAHAN ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
