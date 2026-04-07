Gandeng Kemenag DIY, Skolla Education Perkuat Ekosistem Pendidikan Berbasis Teknologi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Perusahaan rintisan teknologi berbasis pendidikan, Skolla Education dan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melakukan kerja sama untuk memperkuat transformasi pembelajaran madrasah.

Kolaborasi itu diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Skolla Education dan Kantor Wilayah Kemenag DIY.

Kerja sama itu bertujuan mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi yang adaptif dan terintegrasi, mencakup penguatan kompetensi guru, optimalisasi manajemen sekolah, dan pengalaman belajar siswa yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

CEO Skolla Education, Devlin Hazrian Saleh mengatakan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci keberlanjutan transformasi pendidikan.

“Melalui kerja sama ini, Skolla Education berkomitmen mendukung ekosistem pendidikan yang lebih terarah dan berbasis teknologi, sekaligus mendorong inovasi pembelajaran melalui Smart Schools Awards sebagai wadah apresiasi atas praktik pembelajaran yang adaptif, kreatif, dan berdampak,” kata Devlin dalam siaran persnya, Sabtu (11/4).

Dalam acara tersebut, turut mensosialisasikan rencana peluncuran Smart Schools Awards, sebuah kompetisi berskala nasional yang dirancang untuk memberikan apresiasi kepada siswa, guru, dan institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

"Inisiatif ini menjadi wujud komitmen dalam mendorong inovasi pembelajaran yang adaptif, sekaligus menjadi wadah bagi sekolah untuk menampilkan praktik baik yang telah berhasil diterapkan," katanya.

Dengan dukungan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan, madrasah di DIY diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang relevan serta mencetak generasi muda yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.