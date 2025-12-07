Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gandeng Kemendiktisaintek, Kalbe Dorong Hilirisasi Riset Lewat RKSA

Minggu, 07 Desember 2025 – 00:53 WIB
Gandeng Kemendiktisaintek, Kalbe Dorong Hilirisasi Riset Lewat RKSA - JPNN.COM
PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) mengumumkan tiga tim peneliti yang berhak menerima dana penelitian dalam ajang Ristek Kalbe Science Awards (RKSA) 2025. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) mengumumkan tiga tim peneliti yang berhak menerima dana penelitian dalam ajang Ristek Kalbe Science Awards (RKSA) 2025.

Para pemenang tersebut berhasil terpilih setelah melalui proses kurasi yang ketat dari total 420 judul penelitian yang masuk ke meja panitia.

Pada tahun ini, program RKSA mengusung tema spesifik, yakni “Kerja Sama Pentahelix dalam Menunjang Hilirisasi Penelitian”.

Baca Juga:

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Irawati Setiady, menjelaskan peran strategis RKSA dalam menghubungkan dunia industri dengan peneliti.

Irawati menyatakan RKSA 2025 menjadi wujud komitmen Kalbe untuk memperkuat riset nasional, yang diyakini memiliki banyak potensi inovasi sains dan teknologi.

Melalui RKSA, Irawati menyatakan pihaknya berupaya menjembatani sinergi antara industri dan peneliti sekaligus mempercepat hilirisasi.

Baca Juga:

"Tujuannya, agar penerapan riset memiliki hasil berupa produk dan jasa yang bermanfaat, baik secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia,“ kata Irawati di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam ajang ini, Kalbe menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Menggandeng Kemendiktisaintek, Kalbe mendorong hilirisasi riset melalui Ristek Kalbe Science Awards (RKSA) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendiktisaintek  kalbe  hilirisasi  RKSA 
BERITA KEMENDIKTISAINTEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp