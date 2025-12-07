Gandeng Kemendiktisaintek, Kalbe Dorong Hilirisasi Riset Lewat RKSA

Minggu, 07 Desember 2025 – 00:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) mengumumkan tiga tim peneliti yang berhak menerima dana penelitian dalam ajang Ristek Kalbe Science Awards (RKSA) 2025.

Para pemenang tersebut berhasil terpilih setelah melalui proses kurasi yang ketat dari total 420 judul penelitian yang masuk ke meja panitia.

Pada tahun ini, program RKSA mengusung tema spesifik, yakni “Kerja Sama Pentahelix dalam Menunjang Hilirisasi Penelitian”.

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Irawati Setiady, menjelaskan peran strategis RKSA dalam menghubungkan dunia industri dengan peneliti.

Irawati menyatakan RKSA 2025 menjadi wujud komitmen Kalbe untuk memperkuat riset nasional, yang diyakini memiliki banyak potensi inovasi sains dan teknologi.

Melalui RKSA, Irawati menyatakan pihaknya berupaya menjembatani sinergi antara industri dan peneliti sekaligus mempercepat hilirisasi.

"Tujuannya, agar penerapan riset memiliki hasil berupa produk dan jasa yang bermanfaat, baik secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia,“ kata Irawati di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam ajang ini, Kalbe menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).