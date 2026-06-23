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JPNN.com - Ekonomi

Gandeng Kemnaker, Pertamina Perkuat Kompetensi dan Budaya K3 untuk Bangun SDM Unggul

Selasa, 23 Juni 2026 – 05:43 WIB
Gandeng Kemnaker, Pertamina Perkuat Kompetensi dan Budaya K3 untuk Bangun SDM Unggul - JPNN.COM
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza saat berbicara di acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pertamina dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Ada ribuan tenaga kerja yang setiap hari menjalankan tugas di lingkungan kerja dengan risiko tinggi di balik aktivitas operasional sektor energi.

Karena itu, peningkatan kompetensi dan budaya keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keberlangsungan operasi sekaligus melindungi setiap insan yang terlibat di dalamnya.

Semangat tersebut menjadi landasan PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

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Nota kesepahaman mencakup sinergi program ketenagakerjaan dan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, PKS difokuskan pada kolaborasi penyelenggaraan pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Andy Arvianto dan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi.

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Sementara itu, PKS ditandatangani oleh SVP Pertamina Corporate University Robby Rafid, SVP HSSE PT Pertamina (Persero) I Ketut Laba, serta Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah.

Penandatanganan turut disaksikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, serta jajaran manajemen Pertamina dan Kemnaker.

Pertamina dan Kemnaker bersinergi dalam program ketenagakerjaan dan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM)

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TAGS   Pertamina  Kemnaker  budaya k3  SDM unggul  tenaga kerja 
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