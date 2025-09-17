Gandeng KIP, Hutama Karya Wujudkan Akuntabilitas Informasi di Lingkungan BUMN

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan Forum Edukasi Peningkatan Pemahaman Literasi serta Kemampuan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Selasa (16/9).

Acara yang berlangsung di Ballroom HK Tower, Jakarta itu dihadiri Ketua KIP Donny Yoesgiantoro, Holding Operation Danantara Indonesia Agus Dwi Handaya, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik KIP Samrotunnajah Ismail.

Selain itu juga hadir Anggota Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji, Group Head Legal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ilham Soetansah, Direktur Manajemen Risiko Hutama Karya Sugiarti, serta 63 badan publik BUMN dan 25 perwakilan PPID Hutama Karya Group.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di BUMN.

Forum Edukasi dibuka Ketua KIP Donny Yoesgiantoro yang menekankan mandat KIP untuk mengawal konsistensi penerapan keterbukaan informasi lintas badan publik dan mendorong sinergi kebijakan serta praktik implementasi berbasis data agar respons badan publik selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami menyambut baik terselenggaranya forum edukasi sinergi bersama Hutama Karya," kata Donny dalam keterangannya, Rabu (17/9).

Dia menegaskan keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menjadi kewajiban badan publik untuk memenuhinya sesuai prosedur yang berlaku.