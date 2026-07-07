Gandeng KoperasiGO, Koperasi Karyawan UT Percepat Transformasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Karunika, koperasi karyawan Universitas Terbuka (UT), mendorong percepatan transformasi digital dengan mengimplementasikan KoperasiGO, solusi digitalisasi koperasi yang dikembangkan oleh Cazbox by Metranet, anak usaha Telkom Group.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai komitmen kedua belah pihak dalam menghadirkan tata kelola koperasi yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Implementasi KoperasiGO menjadi bagian dari upaya Koperasi Karunika UT menjawab tantangan pengelolaan koperasi di era digital.

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Hal itu seiring meningkatnya ekspektasi anggota terhadap layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses, banyak koperasi masih menghadapi kendala karena proses administrasi, transaksi, hingga pelaporan yang dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi.

"Transformasi digital menjadi langkah penting agar koperasi mampu terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya," kata Direktur Bisnis Metranet, Faisal Yusuf, Selasa (7/7).

Melalui platform KoperasiGO, Koperasi Karunika akan mengelola administrasi keanggotaan, transaksi, layanan simpan pinjam, hingga pelaporan dalam satu sistem terpusat.

Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akurasi data, sekaligus mempermudah anggota mengakses berbagai layanan koperasi.

"Di banyak koperasi, tantangan terbesar hari ini bukan lagi bagaimana menarik anggota, tetapi bagaimana menjaga kualitas layanan dan tata kelola ketika organisasi terus berkembang. Melalui pemanfaatan teknologi, koperasi dapat mengelola operasional secara lebih efektif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan anggota," ujarnya.