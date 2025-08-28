Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gandeng KSPSI, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kepatuhan dan Literasi Jaminan Sosial

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:30 WIB
Gandeng KSPSI, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kepatuhan dan Literasi Jaminan Sosial - JPNN.COM
BPJS Ketenagakerjaan menjalin sinergi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Foto: BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan semakin meneguhkan perannya sebagai garda terdepan perlindungan pekerja dengan menjalin sinergi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kolaborasi yang dikukuhkan lewat penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut difokuskan pada pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para anggota KSPSI dengan mendorong kepatuhan pemberi kerja dan peningkatan literasi masyarakat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro menegaskan kerja sama ini bukan sekadar seremonial.

Baca Juga:

Sebab, menurutnya, upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk KSPSI sebagai salah satu perwakilan Serikat Pekerja.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program yang didesain oleh negara untuk memberikan perlindungan terbaik baik bagi pekerja. Manfaat yang diberikan tentu lebih baik jika dibandingkan dengan produk-produk asuransi manapun,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya memandang sinergi dengan KSPSI sebagai langkah penting memperluas jangkauan perlindungan sosial, sekaligus memastikan bahwa pekerja di berbagai sektor benar-benar merasakan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea turut menyambut baik sinergi ini.

Menurutnya, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen vital dalam memastikan kesejahteraan buruh di tengah tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

BPJS Ketenagakerjaan menjalin sinergi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Ketenagakerjaan  KSPSI  Jaminan Sosial  asuransi 
BERITA BPJS KETENAGAKERJAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp