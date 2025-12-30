Gandeng KYB, CFMoto 800MT-ES Bawa Kejutan di Segmen Motor Adventure Kelas Menengah

Selasa, 30 Desember 2025 – 09:43 WIB

jpnn.com - Ambisi CFMoto di segmen motor petualang kelas menengah menjadi sorotan, setelah memperkenalkan CFMoto 800MT-ES.

Varian terbaru itu hadir sebagai pengembangan dari 800MT Touring, dengan sorotan utama pada sektor suspensi yang kini makin canggih.

Perbedaan paling menonjol terletak pada penggunaan suspensi semi aktif elektronik hasil kolaborasi dengan KYB.

Sistem dirancang untuk bekerja secara real-time, menyesuaikan redaman suspensi berdasarkan kondisi jalan, beban kendaraan, hingga gaya berkendara penggunanya.

Hasilnya, kenyamanan dan kestabilan diharapkan tetap terjaga baik saat melibas aspal mulus maupun jalur menantang.

Menunjang keamanan, CFMoto 800MT-ES dibekali paket elektronik lengkap.

Mulai dari kontrol stabilitas Bosch, IMU enam sumbu, hingga empat mode berkendara yang bisa dipilih sesuai kebutuhan.

Dari sisi kaki-kaki, motor menawarkan jarak main suspensi depan 160 mm dan belakang 150 mm.