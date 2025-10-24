Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Gandeng Linet, DV Medika Siap Produksi Tempat Tidur RS Berstandar Global

Jumat, 24 Oktober 2025 – 00:18 WIB
Gandeng Linet, DV Medika Siap Produksi Tempat Tidur RS Berstandar Global
Linet menunjuk DV Medika sebagai mitra strategis di Indonesia guna lini tempat tidur rumah sakit premium. Foto: dok DV Medika

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Produsen tempat tidur perawatan lanjutan (advanced care beds), Linet menunjuk DV Medika sebagai mitra strategis di Indonesia guna lini tempat tidur rumah sakit premium.

Langkah itu menandai fasilitas produksi pertama Linet di luar benua Eropa, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang dipercaya memproduksi produk berstandar global.

CEO DV Medika, Steven Lee mengatakan kerja sama dengan Linet menjadi momentum penting bagi industri kesehatan nasional.

Dia menyebut melalui kemitraan dengan Linet, pihaknya tidak hanya menghadirkan produk berstandar internasional, tetapi juga membangun ekosistem manufaktur yang mampu bersaing di tingkat global.

“Kolaborasi ini merupakan komitmen kami untuk terus berinovasi dan memberdayakan tenaga kerja lokal demi masa depan industri alat kesehatan Indonesia yang lebih kuat,” ujar Steven saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (23/10).

Linet memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun dalam memproduksi kasur.

Linet DV Medika sebagai mitra lokal karena reputasinya yang kuat serta fasilitas manufaktur modern di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

DV Medika memiliki sertifikasi CPAKB, ISO 13485, ISO 14001 dan ISO 9001, serta pengalaman panjang dalam mendukung program ketahanan nasional di bidang alat kesehatan.

Linet menunjuk DV Medika sebagai mitra strategis di Indonesia guna lini tempat tidur rumah sakit premium.

TAGS   DV Medika  tempat tidur  rumah sakit  standar global  Linet 

