Gandeng Mangmoel, Bibit dan Stockbit Pamerkan Monster Gurita di Hutan Kota

Selasa, 05 Mei 2026 – 21:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Platform Bibit.id dan Stockbit kembali mendekatkan dunia investasi dengan seni.

Tahun ini, dua platform investasi digital tersebut menjadi Lead Partner Art Jakarta Gardens 2026 yang berlangsung pada 5–10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Dalam ajang tersebut, Bibit dan Stockbit menghadirkan instalasi karya seniman Mulyana atau Mangmoel bertajuk “Tentacles of Wealth”.

Narasi ini dikembangkan dari karya Monster Gurita Sigarantang (The Mogus), instalasi rajut yang terinspirasi dari keindahan laut Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur.

"Gurita merepresentasikan pentingnya diversifikasi dalam investasi," kata Head of PR & Corporate Communication Bibit dan Stockbit, William, Selasa (5/5).

Dia mengatakan The Mogus menampilkan sosok gurita dengan detail rajutan yang kaya tekstur.

Bagi Bibit dan Stockbit, gurita menjadi simbol kuat tentang investasi: kemampuan beradaptasi, bertahan, serta membangun kembali kekuatan setelah menghadapi kehilangan.

“Gurita dengan banyak tentakel melambangkan pentingnya diversifikasi. Saat tentakelnya putus, gurita dapat menumbuhkannya kembali," ucapnya.