Gandeng Masyarakat, PGN Wujudkan Danau Kemiri Pagar Dewa Jadi Pusat Wisata & Ekonomi Desa

Jumat, 24 Oktober 2025 – 23:33 WIB
Wisata Danau Kemiri di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai Ulu. Foto dok PGN

jpnn.com, MUARA ENIM - Wisata Danau Kemiri di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai Ulu, meraih Juara 1 dalam Kompetisi Desa dengan Potensi Pariwisata (KOMDESPAR) 2025 yang digelar Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim.

Prestasi ini merupakan hasil kolaborasi masyarakat, Pemerintah Desa Pagar Dewa, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang selama ini mendukung pengembangan desa.

“Capaian ini membuktikan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan mitra strategis seperti PGN membawa manfaat nyata bagi desa. Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan Danau Kemiri,” ujar Kepala Desa Pagar Dewa, Tukino.

Awalnya, Danau Kemiri dibangun bukan sebagai tempat wisata, melainkan embung air untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelum embung dibuat, keterbatasan sumber air menyulitkan proses pemadaman. Kehadiran Danau Kemiri mempermudah akses air bagi warga dan petugas damkar Kecamatan Lubai Ulu sekaligus memperkuat kesiapsiagaan lingkungan.

Kini, Danau Kemiri berkembang menjadi destinasi wisata, ruang ekonomi lokal, sekaligus panggung ekspresi budaya.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengapresiasi semangat masyarakat menghidupkan Danau Kemiri.

Dia menegaskan, PGN berperan sebagai mitra yang mendorong kemandirian dan kepemimpinan masyarakat dalam mengelola potensi desa.

Fokus PGN bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas agar inisiatif yang telah berjalan tumbuh mandiri dan memberi manfaat luas.

