Gandeng MKP, BTN Bangun Standar Baru Ekosistem Wisata Digital Bali

Senin, 11 Mei 2026 – 19:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus memperluas layanan berbasis ekosistemnya.

Terbaru, perseroan menggandeng PT Mitra Kasih Perkasa (MKP) melalui kemitraan strategis untuk mendorong digitalisasi sektor pariwisata Bali.

Kemitraan strategis BRN dan MKP, yakni melalui pengembangan sistem ticketing terintegrasi serta layanan keuangan digital di destinasi dan pelabuhan wisata di Bali.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari strategi BTN dalam memperluas layanan berbasis ekosistem.

Khususnya pada sektor pariwisata yang memiliki potensi transaksi tinggi dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal.

BTN tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari keseluruhan perjalanan wisatawan.

Menurut Nixon, penguatan ekosistem wisata digital tersebut juga akan terintegrasi dengan Bale by BTN sebagai super apps milik perseroan.