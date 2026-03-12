Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Gandeng MY Institute, Johan Rosihan MPR Gagas Sekolah Pilar Muda untuk Generasi Muda

Kamis, 12 Maret 2026 – 21:47 WIB
Gandeng MY Institute, Johan Rosihan MPR Gagas Sekolah Pilar Muda untuk Generasi Muda - JPNN.COM
Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR Johan Rosihan bersama MY Institute menggagas sebuah program pendidikan kepemudaan yang diberi nama Sekolah Pilar Muda. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, SUMBAWA - Upaya memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan generasi muda terus dilakukan melalui pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif.

Berangkat dari hasil evaluasi sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR Johan Rosihan bersama lembaga penelitian MY Institute menggagas sebuah program pendidikan kepemudaan yang diberi nama Sekolah Pilar Muda.

Program ini lahir dari refleksi terhadap berbagai kegiatan sosialisasi kebangsaan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa.

Baca Juga:

Pada Desember 2025, sosialisasi Empat Pilar MPR dilaksanakan di beberapa titik yang melibatkan pelajar SMP dan SMA, mahasiswa, komunitas pemuda, serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan penyampaian materi mengenai nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga dilakukan survei evaluasi kepada para peserta untuk mengetahui bagaimana generasi muda memandang kegiatan sosialisasi tersebut.

Hasil evaluasi menunjukkan temuan yang cukup menarik.

Baca Juga:

Para peserta pada umumnya menyatakan nilai-nilai kebangsaan tetap dianggap penting bagi generasi muda.

Namun, mereka juga menyampaikan metode sosialisasi yang dilakukan selama ini masih cenderung bersifat satu arah.

Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR Johan Rosihan bersama MY Institute menggagas sebuah program pendidikan kepemudaan yang diberi nama Sekolah Pilar Muda

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   generasi muda  Sekolah Pilar Muda  Johan Rosihan  MPR RI  MY Institute 
BERITA GENERASI MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp