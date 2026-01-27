Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Gandeng Nuon, Telkomsel Luncurkan IndiHome Gamer dengan Performa Internet Optimal

Selasa, 27 Januari 2026 – 16:29 WIB
Gandeng Nuon, Telkomsel Luncurkan IndiHome Gamer dengan Performa Internet Optimal - JPNN.COM
Gandeng Nuon, Telkomsel meluncurkan IndiHome Gamer dengan performa internet optimal. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Telkomsel resmi memperkenalkan IndiHome Gamer, solusi internet rumah terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunitas gaming di Indonesia.

Bekerja sama dengan Nuon sebagai mitra gaming publisher platform, layanan itu hadir untuk memberikan performa koneksi optimal guna mendukung ekosistem esports nasional.

"Kehadiran IndiHome Gamer adalah wujud transformasi kualitas layanan kepada para pelanggan," kata Vice President Home Broadband and FMC Product Marketing Telkomsel, Hardika Nugroho di Jakarta, Selasa (27/1).

Baca Juga:

Dia menyatakan salah satu keunggulan utama dari IndiHome Gamer adalah penerapan skema full symmetrical 1:1 speed.

Dengan teknologi itu, kecepatan unggah (upload) dipastikan setara dengan kecepatan unduh (download). 

Hal itu menjadi krusial bagi para gamer untuk menjaga stabilitas ping dan meminimalisir lag saat bermain game kompetitif maupun melakukan live streaming.

Baca Juga:

Pelanggan dapat memilih variasi paket yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu pilihan kecepatan mulai dari 50 Mbps hingga 200 Mbps.

Paket itu ditawarkan mulai dari Rp 290 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan.

Gandeng Nuon, Telkomsel meluncurkan IndiHome Gamer dengan performa internet optimal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkomsel  IndiHome Gamer  Nuon  Komunitas gaming 
BERITA TELKOMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp